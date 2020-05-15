Adana'da eğitimciler kan bağışında bulundu

Adana'da eğitimciler kan bağışında bulunduADANA'da eğitimciler, Kızılay'ın azalan kan stokuna destek olmak ve farkındalık yaratmak için kan bağışında bulundu.

15.05.2020 01:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 01:11
Adana'da eğitimciler kan bağışında bulundu
ADANA'da eğitimciler, Kızılay'ın azalan kan stokuna destek olmak ve farkındalık yaratmak için kan bağışında bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay Adana Şube Başkanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Önder İmam Hatipliler Derneği'nin 'İyilik kanımızda var' sloganıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlik ile eğitimciler ve gönüllüler, kan bağışı yaptı. Dünyada koronavirüsle ilgili süreç başladığını, Türkiye'nin de bundan payını aldığını belirten Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, ülkece bir imtihan yaşadığını dile getirdi. Kan bağışı canlı bir operasyon olduğunu vurgulayan Saygılı, Adana'da 2,2 milyon, ülke genelinde ise 83 milyon vatandaşın kana ihtiyaç duyduğunu aktaran Saygılı, İyilik kanımızda var diyen dostlarımız bugün burada kan bağışlayacaklar. Hiç tanımadıkları insanlara iyiliği bulaştıracaklar dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ise katılan ve emek verenlere teşekkür etti. Açıklamaların ardından etkinliğe katılanlar, Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne geçip, form doldurduktan sonra kan verdi. Adana’da eğitimciler kan bağışında bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılay, Adana, Güncel, Haber

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