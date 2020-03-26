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Adana'da "Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda" etkinliği

Adana'nın Seyhan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlattığı etkinlikte, eğitmenlerin sokakta yaptığı sabah sporuna vatandaşlar evlerinden eşlik etti.

26.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:21
Adana'da
Adana 'nın Seyhan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlattığı etkinlikte, eğitmenlerin sokakta yaptığı sabah sporuna vatandaşlar evlerinden eşlik etti.
Belediyenin Spor Müdürlüğü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında konutlarından dışarı çıkmayan vatandaşlar için önceden belirlenen bazı mahallelerdeki cadde ve sokaklarda, spor etkinliği çalışmalarını uygulamaya koydu.
"Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda" adıyla başlatılan çalışma kapsamında, eğitmenler Reşatbey Mahallesi sakinlerine "sabah sporu" yaptırdı.
Belediye eğitmenlerinin, etkinlik çerçevesinde vatandaşın göreceği şekilde sokakta yaptığı hareketlere, evlerinden çıkmayan vatandaşlar balkonlarından ve pencere önlerinden eşlik etti.
Yaklaşık 45 dakika süren uygulama diğer mahallelerde de sürdürülecek.
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Kaynak: AA

Etiketler: Seyhan Belediyesi, Sabah, Adana, Güncel

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