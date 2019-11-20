Adana'da eğlence mekânlarının bulunduğu caddede korkutan patlama

Adana'da eğlence mekanlarının yoğunlukta bulunduğu caddede, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir kişinin, park halindeki otomobillerin yanına bıraktığı el yapımı patlayıcı (EYP), büyük bir gürültü ile patladı. Patlama çevrede paniğe neden olurken, iki otomobilde hasar meydana geldi. Kaçan şüpheli ise polis tarafından bir minibüsün altında saklanırken yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde eğlence mekanlarının bulunduğu Şinasi Efendi Caddesi'nde yaşandı. Eğlence mekanlarının kapalı olduğu sırada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ancak kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, park halindeki otomobillerin yanına EYP attı. Şüpheli daha sonra bir taksiye binip, olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra EYP'nin büyük bir gürültü ile patlamasının ardından paniğe kapılan vatandaşlar sokağa çıktı. İki otomobilde hasar meydana geldiğini ve bir kişinin taksiye binerek uzaklaştığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, caddeyi kapatıp, bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüphelinin eşkalini belirledi.

MAHALLE ABLUKA ALTINA ALINDI

Çalışma başlatan polis, şüphelinin Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'nde taksiden inip, yaya olarak kaçtığını ve bu sırada yola bir çanta bıraktığını tespit etti. Ekipler, mahalleyi abluka altına alarak, arama çalışmalarını sürdürdü. Bu sırada bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan çantadan, kıyafet çıktı.

MİNİBÜSÜN ALTINDA ÇIKTI

Mahalleyi didik didik arayan ekipler, şüpheliyi bir minibüsün altında saklanırken yakaladı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli, üzeri detaylı olarak arandıktan sonra gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Patlamanın meydana geldiği caddede polisin çalışmalarını tamamlamasının ardından hasar gören iki otomobil, emniyet otoparkına çekildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.