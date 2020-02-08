Haberler » 3. Sayfa » Adana'da El Kaide operasyonu - Haberler

Adana'da El Kaide operasyonu

Adana'da El Kaide terör örgütüne elaman kazandırdığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

08.02.2020 10:03 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:03Adana'da El Kaide operasyonu
'da El Kaide terör örgütüne elaman kazandırdığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada terör örgütü El Kaide'ye çatışma bölgelerine gitmek üzere elaman kazandıran şahıslar olduğunu tespit etti. Polisin yaptığı çalışma sonrasında terör örgütüne eleman kazandırdığı öne sürülen Mustafa B., Recep T., ve Mehmet Şefik K. eş zamanlı yapılan operasyonla yakalandı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:07  Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi konusu nedir? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi oyuncuları
09:06  Eşek nasıl yazılır? TDK'ya göre eşek mi, eşşek mi? Eşşek ne demek?
08:50  Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 4 özeti!
08:50  Cem Karaca kimdir? Cem Karaca nereli, neden öldü?
01:00  8 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
8.02.2020 10:52:29