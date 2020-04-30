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Adana'da elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak isteyen çocuk akıma kapıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, elektrik tellerine takılan uçurtmasını demir çubukla almak isteyen kız çocuğu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Adana'da elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak isteyen çocuk akıma kapıldı
30.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:06
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, elektrik tellerine takılan uçurtmasını demir çubukla almak isteyen kız çocuğu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
İsmetpaşa Mahallesi 51068. Sokak'taki evinin damında uçurtma uçuran İlayda Ünal'ın (14) uçurtması elektrik tellerine takıldı.
Uçurtmasını demir çubuk yardımıyla almaya çalışan Ünal, elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İsmetpaşa Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Haber

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