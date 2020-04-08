Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da emeklileri dolandıran zanlı, polisin "yardım ekibi" oyunuyla yakalandı

Adana'da emeklileri dolandıran zanlı, telefonla arayıp sosyal yardım kapsamında dezenfektan ile maske dağıttıklarını belirten yardım ekibi gibi davranan polis ekiplerce yakalandı.

08.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:32
Adana'da emeklileri dolandıran zanlı, polisin
Adana 'da emeklileri dolandıran zanlı, telefonla arayıp sosyal yardım kapsamında dezenfektan ile maske dağıttıklarını belirten yardım ekibi gibi davranan polis ekiplerce yakalandı.
Kent merkezindeki ATM'lerden emekli maaşlarını çekmek isteyen 4 kişi, tanımadıkları bir kişinin yardım bahanesiyle kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise başvurdu.
Dolandırılan kişiler ifadelerinde, zanlının, şifrelerini verdikleri banka kartlarıyla ATM'de işlem yaptığını ve sorun olduğunu belirterek kartı iade ettiğini, daha sonra kartların kendilerine ait olmadığını anladıklarını ve hesaplarını kontrol ettiklerinde maaşlarıyla alışveriş yapıldığını öğrendiklerini belirtti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ATM'lerden birinin kaydettiği şüphelinin görüntüsünden yola çıkarak gittiği güzergahlarda araştırma yaptı.
Ekip, daha önce herhangi bir suça karışmayan zanlının kimliğini, adresini ve cep telefonu numarasını yaptığı çalışmayla tespit etti.
Merkez Seyhan ilçesindeki bir adreste ikamet ettiği belirlenen zanlı Aziz C'ye (33) telefondan ulaşan ekip, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan aradıklarını ve evine koronavirüsle mücadele kapsamında ücretsiz dezenfektan ile maske getireceklerini belirtti.
Ekip, kendilerini evde bekleyeceğini söyleyen şüpheli Aziz C'nin kaldığı adrese gitti.
Zanlı, sivil polislerin dezenfektan ve maske getirdiklerini belirterek uzattığı kutuları almak isterken yakalanıp koluna takılan kelepçeyle Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelinin dolandırdığı bir emeklinin kartıyla kuyumcudan iki çeyrek altın aldığı ve cep telefonu faturasını ödediği ileri sürüldü.
İşlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Adana, ATM, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Adana'da emeklileri dolandıran zanlı, polisin 'yardım ekibi' oyunuyla yakalandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haberler
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek Haberler
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti Haberler
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı’na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı Haberler
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:11: Bakan Selçuk: Kadına yönelik şiddette tüm birimlerimiz teyakkuz halinde - Haber 12:11: Teskstil malzemesi taşıyan tır, otobanda yandı - Haber 12:11: Ataşehir'de salgın günlerinde hizmetler aralıksız sürüyor - Haber 12:11: "Polisimiz gece gündüz demeden fedakarca çalışıyor" - Haber 12:11: Polisten yardım isteyen 3780 kişiye ihtiyaçları ulaştırıldı - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:33: İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek - Haber 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:13: Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? - Haber 10:50: Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt - Haber 10:23: Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor - Haber 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler