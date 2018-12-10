10 Aralık 2018, 13:34
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Adana'da Engelli Çocukları Taşıyan Servis Minibüsü Devrildi: 6 Yaralı

Adana

Adana'da özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4'ü engelli çocuk 6 kişi yaralandı.

Adana'da özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4'ü engelli çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, özel bir rehabilitasyon merkezine giden Adem Doğan yönetimindeki 01 BTK 34 plakalı servis minibüsü, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun Kozan çıkışında devrildi.

Kazada, servis görevlisi Gülbahar Keçeci ve öğrenci velisi Fatma Alkan ile 4 engelli öğrenci yaralandı.

Üşümemeleri için yolda duran vatandaşların araçlarında bekleyen yaralı çocuklar, daha sonra ambulanslara alındı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Adana
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:34