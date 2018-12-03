Adana'da Engelliler Günü Kutlandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:08



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:08

ADANA'da engelliler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü dans gösterileri ve yürüyüşle kutladı.3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamaları kapsamında Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya tarafından Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Etkinliğe katılanlar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, devlet, hükümet ve kamu bürokrasisinde birçok kurumun engeller konusunda farkındalık sahibi olduğunu belirterek, "Şehrimizin engelsiz şehir olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Muhakkak yapılacak daha çok şey var, bunların hepsini yapacağız" diye konuştu.'VALİLİĞİMİZİN KAPISI 7/24 AÇIK'Vali Mahmut Demirtaş ise Türkiye nüfusunun yüzde 12'sini engellilerin oluşturduğunu vurgulayarak, 45 bin 892 engellinin yaşadığı Adana'da yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı:"Engelli kardeşlerimize yönelik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzce 17 bin 280 vatandaşımıza, aylık bin 179 TL engelli evde bakım yardımı yapmaktayız. Kentimizde 3 Umutevi ve 7 özel bakım merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde toplam 529 engelli kardeşimize hizmet veriliyor. Önümüzdeki süreçte değişen şartları ve ihtiyaçları dikkate alarak, devlet, üniversite, sivil toplum, iş dünyası ve tek tek fertler olarak el ele vermeli, engellilerimizi çok daha müreffeh bir seviyeye hep beraber taşımalıyız. Sizlerin ve yakınlarınızın sıkıntılarını biliyoruz. Bu sıkıntılarla yakinen ilgilendiğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Valiliğimizin kapıları 7 gün, 24 saat sizlere açıktır."Konuşmaların ardından Mavi Su Engelliler Sanat ve Spor Kulübü üyeleri tarafından yapılan dans gösterisi katılımcılar tarafından beğenildi. Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği üyesi engellilerin zeybek gösterisi de büyük alkış aldı. Etkinliğin sonunda engelliler ve kent protokolü, Atatürk Parkı'ndan Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.- Adana