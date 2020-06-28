Adana'da erkek cesedi bulundu

Adana'da göğsünden vurulmuş halde bulunan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

28.06.2020 05:04 | Son Güncelleme: 28.06.2020 06:25
Adana'da göğsünden vurulmuş halde bulunan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi 100. Yıl Mahallesi 85141. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda duyulan silah sesi üzerine, olay yerine polis çağrıldı.
Ekipler, 3. kattaki eve girdiklerinde, yerde göğsünden vurulmuş halde bir erkek buldu.
Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, kimliği öğrenilemeyen kişinin öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin, karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Adana’da erkek cesedi bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Seyhan, Adana, Güncel, Haber

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