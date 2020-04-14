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Adana'da eşini darbettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı

Adana'da eşini kabloyla darbettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

14.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:22
Adana'da eşini darbettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı
Adana 'da eşini kabloyla darbettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Muhammed Nur Meriva ile karısı Nesrin Arravi, merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştı.
Büyüyen tartışma sırasında Meriva, eşi Arravi'yi kabloyla darbetti.
Arravi'nin dışarı çıkıp çevredekilerden yardım istemesi üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri boynunda ve sırtında darp izleri bulunan Arravi'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Meriva, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yenidoğan Mahallesi, Meriva, Adana, Güncel
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