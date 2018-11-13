Adana'da Eşini Öldürmeye Teşebbüs Davası

Adana
'da, kavga
sırasında eşini bıçakla öldürmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Menderes
C. ile avukatı katıldı.
Son savunması sorulan sanık, suçlamayı kabul etmedi.
Geçen yıl aralık ayında evde yatarken eşi Nuray C. tarafından üzerine kızgın yağ döküldüğünü iddia eden Menderes C, "Bu olaydan 20-25 gün sonra da elinde bıçakla üzerime gelip 'Seni de öldüreceğim kendimi de öldüreceğim' diyerek saldırdı. Elinden bıçağı almaya çalıştım.Komşular geldikten sonra dışarı çıktım." dedi.
Menderes C. olay anında eşine engel olmaya çalıştığını savunarak, "Boğazını ben kesmedim, ben ondan kurtulduktan sonra kendisine zarar vermiş olabilir." diye konuştu.
Sanık ayrıca, cezaevindeyken eşinin intihar ettiğini öğrendiğini, bu olayla ilgili hiçbir bağlantısının olmadığını öne sürerek, Nuray C'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğunu iddia etti.
Mahkeme heyeti, sanığı "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Eylemin teşebbüs aşamasında kalması, olayın haksız tahrik altında işlenmesi ve sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle Menderes C'nin cezası 7 yıl 6 ay hapis cezasına indirilip, tutukluluğunun devamına karar verildi.
Sanık, hakkındaki "Eşini intihara yönlendirme" suçundan ise suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraat etti.
Aynı davada "Eşini yaralamak ve tehdit" suçlarından tutuksuz yargılanan Nuray C'nin davası ise öldüğü için düşürüldü.