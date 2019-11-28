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Adana'da eski güvenlik korucusunun öldürülmesiyle ilgili iki kişinin yargılandığı dava

Adana'da eski güvenlik korucusunu evinde silahla öldürdüğü öne sürülen damadı ile ona yardımcı olduğu iddia edilen kuzeninin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

28.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:22Adana'da eski güvenlik korucusunun öldürülmesiyle ilgili iki kişinin yargılandığı dava
'da eski güvenlik korucusunu evinde silahla öldürdüğü öne sürülen damadı ile ona yardımcı olduğu iddia edilen kuzeninin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Mehmet Şerif Kaya'nın (57) evinde öldürülmesiyle ilgili tutuklu damadı Galip ve kuzeni Murat Akıncı ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.
Savcı, mütalaasında sanıklardan Galip Akıncı'nın "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını ve haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi, diğer sanığın da "kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Tarafların avukatları esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.
Söz verilen sanıklardan Galip Akıncı, "Benim bu olayı işlemem için nedenim yoktur. Suçsuzum. Niye bu olaya bulaştırıldım bilmiyorum." dedi.
Sanık Murat Akıncı da suçlamayı kabul etmedi, işlemediği bir suçtan dolayı 26 aydır tutuklu bulunduğunu öne sürdü.
Sanık Akıncı, "Benim bu olayla ilgim ve alakam yoktur. Kendileri de biliyor, mağdur edildim." dedi.
Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay

Onur Mahallesi 45066 Sokak'ta 5 Kasım 2017'de çok sayıda silah sesi duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, incelemede bir binanın zemin katında oturan eski güvenlik korucusu Mehmet Şerif Kaya'nın sokaktan eve doğru açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti. Soruşturma kapsamında Kaya'nın damadı ve kuzeni tutuklanmıştı.
Damat Galip Akıncı hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, Murat Akıncı hakkında da "kasten öldürmeye iştirak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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