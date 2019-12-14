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Adana'da eskrim heyecanı

Eskrimde Adana iki ayrı organizasyona ev sahipliği yapıyor.

14.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:25Adana'da eskrim heyecanı
Eskrimde iki ayrı organizasyona ev sahipliği yapıyor.
Organizasyonlardan Büyükler Kılıç Şampiyonası'nın müsabakaları sona ererken, Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası müsabakaları ise yarın tamamlanacak.
Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Salonu'nda düzenlenen yarışmalara, Adıyaman, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Muğla ve Samsun'dan 166 sporcu katıldı.
Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası'nda Enver Yıldırım birinci, Muhammed Anasız ikinci, Emirhan Çiftçi ile Murat Topgül de üçüncü oldu.
Organizasyon, yarın yapılacak Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası maçlarıyla sona erecek.

Türkiye, Adana, Spor

Kaynak: AA

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