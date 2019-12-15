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Adana'da eskrim heyecanı sona erdi

Eskrimde Adana'nın ev sahipliği yaptığı Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası ile Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası sona erdi.

15.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:49Adana'da eskrim heyecanı sona erdi
Eskrimde 'nın ev sahipliği yaptığı Büyükler Kılıç Şampiyonası ile Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası sona erdi.
Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Salonu'nda dün başlayan organizasyonun bugünkü bölümünde, büyük kadınlar kılıç ile yıldız kızlar ve erkekler flörede müsabakalar yapıldı.
Müsabakalar sonucu büyük kadınlar kılıçta Emine Irmak Yücel birinci, Berfin Nur Özarslan ikinci, Delfinsu Aydoğan ve Begüm Alkaya üçüncü oldu.
Yıldız erkekler flörede Poyraz Tuncer birinci, Can Alkış ikinci, Mustafa Burak Çufadar üçüncü, yıldız kızlar flörede ise Nazlı Ceren Alioğlu birinci, Lal Ertün ikinci ve Alisa İsbir üçüncü sırada yer aldı.
Organizasyona, Adıyaman, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Muğla ve Samsun'dan 166 sporcu katıldı.
Dün büyük erkekler kılıçta Enver Yıldırım birinci, Muhammed Anasız ikinci, Emirhan Çiftçi ile Murat Topgül de üçüncü olmuştu.

Türkiye, Adana, Spor

Kaynak: AA

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