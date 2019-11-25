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Adana'da et ve et ürünleri işletmelerine denetim

Adana'da et ve et ürünleri işletmelerine denetimAdana'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce et ve et ürünleri işletmeleri denetlendi.

25.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:39
'da et ve et ürünleri işletmelerine denetim
Adana'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce et ve et ürünleri işletmeleri denetlendi.
5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' gereği, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genelinde uyguladığı gıda denetimleri Adana'da et ve et ürünleri işletmelerinin denetimiyle başladı.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kentteki 41 et ve et ürünü üreten işletmeyi denetlediğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Gürkan Yaşar, denetimlerin titizlikle devam ettiğini belirterek, Türkiye'de et ve et ürünü üreten iş yerlerinin yanı sıra süt ve süt ürünleri, ekmek ve ekmek ürünleri, unlu mamul ürünleri üreten iş yerleri ayrıca kasap, şarküteri, bakkal, market, büfe, okul kantinleri, yemekhaneler, lokanta ve restoranlar da denetimden geçirilecektir. Bugün denetlenen 41 iş yerinde işletme genel hijyeni, özel hijyen gereklilikleri, taşıma-ekipman-atık kontrolleri, personel hijyeni, prosedürleri ve muhafaza koşulları yönünden kontroller yapılmıştır dedi.
Türkiye genelinde yapılan denetimlerin 29 Kasım'a kadar devam edeceği öğrenildi.
Adana'da et ve et ürünleri işletmelerine denetim

Türkiye, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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