Haberler » Güncel » Adana'da et ve et ürünleri üreten iş yerleri denetlendi - Haber

Adana'da et ve et ürünleri üreten iş yerleri denetlendi

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğünce et ve et ürünleri işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

25.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:30Adana'da et ve et ürünleri üreten iş yerleri denetlendi
Tarım ve Orman Müdürlüğünce et ve et ürünleri işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kentte faaliyet gösteren işletmelerde hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetleri, temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi.
Veteriner ve gıda mühendislerinden oluşan ekiplerin ürün bazlı gıda kontrolü ve denetimi yaptığı işletmelerde, incelemelerin ardından rapor tutuldu. Denetimler kapsamında görevliler 41 iş yerinde inceleme gerçekleştirdi.
Adana Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca 25-30 Kasım olarak belirlenen denetim seferberliği kapsamında, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri, unlu mamüller, kasap, şarküteri, bakkal, market, büfe, okul kantinleri ve yemekhaneleri, lokanta ve restoran gibi iş yerlerinin denetleneceğini belirtti.
Adana'da bugün et ve et ürünleri üreten iş yerlerine yönelik denetimlerde 41 iş yerinin görevliler tarafından incelendiğini ifade eden Yaşar, "Bir hafta boyunca tüm 'de aynı gün olmak üzere denetimler yapacağız. Bu denetimleri zaten yıl boyu yapıyoruz ama burda hem bir farkındalık olsun hem de tüm Türkiye'de aynı anda bir aksiyon olması açısından da denetimde bulunuyoruz. Cumartesi de dahil olmak üzere denetimlere devam edeceğiz." dedi.

Türkiye, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:32 Edirne'den kısa kısa
16:32 Üniversite yerleşkesine temsili Nuh'un Gemisi yapılacak
16:31 KIZINI ÖLDÜREN EMEKLİ BAŞKOMİSER TUTUKLANDI
16:31 Ak partili ve chp'li kadınlardan "şiddet" açıklaması
16:31 Kadınlar kendilerini koruyan '6284' nolu yasa için sokağa çıktı
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
25.11.2019 16:33:32