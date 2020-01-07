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Adana'da etkili sağanak yağış

ADANA'da etkisini arttırarak devam eden sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

07.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:27 Adana'da etkili sağanak yağış

ADANA'da etkisini arttırarak devam eden sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'Turuncu' kodlu yağış uyarısında bulunduğu 'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hız kesmeden devam ediyor. Dün metrekareye 80 kilogram yağış düşerken, kenar mahallelerdeki bazı sokak ve caddeler sular altında kaldı.

AMBULANS OLAYA GİDERKEN KAZA YAPTI

Şiddetli yağışın etkili olduğu merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda ise 01 ACL 300 plakalı ambulans, ara yoldan çıkan Recep Çetin (60) yönetimindeki 16 JNV 89 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Sağanak yağış nedeniyle su birikintileri olan yolda yaklaşık 100 metre sürüklenen ambulans devrilerek durdu. Ambulans içindeki 2  sağlık personeli hafif yaralanırken diğer aracın şoförü Recep Çetin yara almadan kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen diğer ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sabah, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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