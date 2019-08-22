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Adana'da ev yangını

Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürülürken, evde bulunan papağan kontrol için veterinere götürüldü.

22.08.2019 19:10 Adana'da ev yangını
Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürülürken, evde bulunan papağan kontrol için veterinere götürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Kenan Evren Bulvarı'nda bir apartmanın 4. katındaki Ayşe Kalkan'a ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Öte yandan yakınları, şehir dışında bulunan Ayşe Kalkan ile telefonda görüştü.
Kalkan'ın uyarısı üzerine yakınları, evde bulunan papağanı kontrol için veterinere götürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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