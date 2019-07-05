05.07.2019 12:06
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Adana'da ev yangını: 2 ölü, 3 yaralı

Adana

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, bir evde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, anne ve 2 oğlu yaralandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, bir evde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, anne ve 2 oğlu yaralandı.
Yeni Cami Mahallesi'nde, evlerinin balkonundaki sobayı süt kaynatmak için yakan Hüsne Keçe, daha sonra içeri girdi. Bu sırada balkondaki naylon brandanın tutuşmasıyla yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede tüm evi sarması nedeniyle Hüsne Keçe, evdeki 2 oğlunu hafif yaralı dışarı çıkmayı başardı. Keçe'nin annesi Melek Ergil (83) ise alevler nedeniyle dışarı çıkamayınca banyoya girip kapıyı kapattı.
Yangını haber alarak mahalleye gelen Keçe'nin eşi Mehmet Keçe, kayınvalidesi Ergil'i kurtarmak için alevlerin arasından eve girdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışırken, evdeki Ergil ve Mehmet Keçe'yi de baygın ve yaralı halde dışarı çıkardı.
Hüsne Keçe, Mehmet Keçe, 2 oğulları ve Melek Ergil, Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Melek Ergil ve Mehmet Keçe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne ve 2 oğlunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Cenazeler hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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