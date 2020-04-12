Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da evde kalanların uçurtmaları gökyüzünü süsledi

ADANA'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaşlar evlerinin damından yüzlerce uçurtma uçurdu.

12.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:12
Adana'da evde kalanların uçurtmaları gökyüzünü süsledi
ADANA'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaşlar evlerinin damından yüzlerce uçurtma uçurdu.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 günlük soka çıkma yasağı ilan etti. Bu nedenle evden çıkamayan Adanalılar ise 'Hayat dama sığar' etkinliğiyle evlerinin damlarından uçurtma uçurdu. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi sakinleri, sosyal medya hesabı üzerinden organize olarak, yaklaşık bin uçurtmayı Adana semalarına saldı. Etkinlikte gökyüzü uçurtmalarla dolarken, renkli görüntüler oluştu.Etkinlikte, üzerinde 'Hayat dama sığar' yazılı 16 metrelik uçurtma ise uzun süre gökyüzünde kaldı. 16 metrelik dev uçurtmayı yapan Muhammet Baysal, zor günleri gökyüzünü renklendirerek geçirmeye çalıştıklarını belirterek, "Hayatın eve ve dama sığdığını göstermek istedik. Biz de buranın en büyük uçurtmasını yaptık. İnsanlara moral vermek, evde de bir şeyler yapabileceklerini göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Şu anda 2 bin ila 3 bin uçurtma uçuyor. Adana, 'Hayat eve sığar, hayat dama sığar' diyor" diye konuştu.


- Adana

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti Haberler
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
İngiltere’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 10 bini geçti Haberler
İngiltere'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 10 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyona yaklaştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyona yaklaştı
Haberler ›› Güncel ››Adana'da evde kalanların uçurtmaları gökyüzünü süsledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:50: Kumanyasını sokak hayvanlarıyla paylaşan polis görenleri duygulandırdı - Haber 18:50: Camdan silkelediği halı, elektrik direğine asılı kaldı - Haber 18:50: Bilecik'te tüfekle vurulan köpek tedavi altına alındı - Haber 18:49: Sultangazi Belediyesi'nden doğum günü sürprizi - Haber 18:48: Mersin'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber 18:22: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber