Adana'da Evde Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı

Adana
'da, kapısını kapattığı evde mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merkez Seyhan
ilçesi Emek Mahallesi
'nde yaşayan Fatma T'nin ismi öğrenilemeyen kardeşine emanet ettiği 2 yaşındaki Ali Asaf T, teyzesinin üzerine evin kapısını kapattı.
Çocuğa ulaşamayan kadın, paniğe kapılarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle 2. kattaki eve balkondan girerek kapıyı açtı.
Çocuğu kucağına alarak öpen kadın, daha sonra eve çıktı.
Emek Mahallesi, İtfaiye, Adana, Güncel
Kaynak: AA