Adana'da evin bahçesine atılan ses bombası paniğe neden oldu

Adana'da evin bahçesine atılan ses bombası paniğe neden olduADANA'da iki katlı bir evin bahçesine ses bombası atıldı.

15.05.2020 05:48 | Son Güncelleme: 15.05.2020 05:49
Adana'da evin bahçesine atılan ses bombası paniğe neden oldu
ADANA'da iki katlı bir evin bahçesine ses bombası atıldı. Ses bombasının büyük bir gürültüyle patlaması, kısa süreli paniğe neden oldu.
Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1187 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, Hasan Demir'e ait iki katlı evin bahçesine ses bombası atıldı. Ses bombasının büyük bir gürültüyle patlaması üzerine ev ve mahalle sakinleri, patlama sesine uyanıp, dışarı çıktı. Sarı bir dumanın yükseldiğini ve evin istinat duvarında hasar meydana geldiğini fark eden Demir ailesi durumu polise bildirdiği. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Evin çevresinde özel harekat polisleri, uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme polisleri, hasar gören bahçe duvarında delil topladı. Patlamanın ses bombasından kaynaklandığı tespit edilirken, yaralanan kimsenin bulunmadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Adana’da evin bahçesine atılan ses bombası paniğe neden oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana Yüregir, Polis, Adana, Güncel, Haber

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