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Adana'da evinde yaklaşık 24 kilo esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirilen zanlı cezaevine gönderildi.

23.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:02Adana'da evinde yaklaşık 24 kilo esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı
'nın merkez ilçesindeki evinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirilen zanlı cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Adnan K'nin (36) Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 256 pakette 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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