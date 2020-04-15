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Adana'da evini yakmak isteyen kişiyi polis engelledi

Adana'da, karısıyla tartıştıktan sonra evini yakmak isteyen kişiye polis engel oldu.

15.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:20
Adana'da evini yakmak isteyen kişiyi polis engelledi

Adana 'da, karısıyla tartıştıktan sonra evini yakmak isteyen kişiye polis engel oldu.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki evlerinde N.K. ile kocası Ö.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Ö.K'nin evi yakacağını söyleyerek ayrılması üzerine N.K. durumu polise bildirdi.

Evin bulunduğu apartmana giden polis, Ö.K'yi elinde yanıcı madde dolu teneke kutuyla merdivenlerden çıkarken yakaladı.

Ekiplere direnen Ö.K, kelepçelenerek 100. Yıl Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Huzurevleri Mahallesi, Çukurova, Adana, Polis, Güncel
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