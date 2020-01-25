Haberler » Güncel » Adana'da fabrika yangını: 1 ölü - Haber

Adana'da fabrika yangını: 1 ölü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde deri çanta üretilen fabrikada çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

25.01.2020 00:28 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:28Adana'da fabrika yangını: 1 ölü
'nın merkez ilçesinde deri çanta üretilen fabrikada çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Akkapı Mahallesi'ndeki 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sağlık ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Büyük oranda hasara neden olan yangın 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Fabrikanın gece bekçisi Mehmet Emin Turgut olay yerinde hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Turgut'un aile fertleri, burada sinir krizi geçirdi.
Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:40  İBB ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ELAZIĞ'A GİDİYOR
00:35  Malatya halkı geceyi sokakta geçiriyor
00:40  Elazığ'daki deprem - Doğanyol'da arama kurtarma çalışmaları (3)
00:40  Antalya'dan, Elazığ ve çevre illere yardım gönderiliyor
00:40  Deprem nedeniyle Kocaeli, Sakarya ve Bolu'dan Elazığ'a kurtarma ekipleri sevk edildi
25.1.2020 00:44:13