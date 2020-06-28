Adana'da fabrika yangını (9)

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) nişasta fabrikasında çıkan yangına çevre illerden ekiplerin de desteğiyle müdahale ediliyor.

28.06.2020 22:44 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:51
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) nişasta fabrikasında çıkan yangına çevre illerden ekiplerin de desteğiyle müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki nişasta fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, fabrikanın büyük bölümünü saran alevlere müdahalede bulunuyor.
Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Osmaniye ile Mersin itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Ekipler, alevlerin üretim bölümüne sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.
Yangın nedeniyle fabrikanın depo bölümü kısmen çöktü.
Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemi sürüyor.
"Yangın kontrol altına alındı"
Adana Valisi Süleyman Elban, beraberinde AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç ile bölgeye gitti.
Yangının çıktığı fabrika çevresinde incelemede bulunan Elban, ilgililerden olaya ilişkin bilgi aldı.
Vali Elban, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının nedenini henüz bilmediklerini söyledi.
Yangının, fabrikanın depo alanında çıktığını dile getiren Elban, bu esnada burada kimsenin bulunmadığını ifade etti.
Yangının elektrik kontağından çıktığı şüphesi üzerinde durulduğunu aktaran Elban, şunları kaydetti:
"Orada yangın başlıyor. Belli bir aşamaya gelince, kimse de olmayınca fark edilmiyor. Bizlere haber verildiğinden itibaren tüm ilgili ekiplerimiz, itfaiye, TOMA, orman bölge araçları, OSB'nin itfaiyesi ve yakın illerden gelen ekiplerle derhal müdahale edildi. Yaklaşık 1-1,5 saat önce yangın kontrol altına alındı. Muhtemelen yarım saat içerisinde tamamen söner diye tahmin ediyoruz. Bizim içimizi rahatlatan şey var, Allah'a şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Üstelik fabrika normal vardiyasında çalışıyor olmasına rağmen. İkincisi de depo kısmı yandı. Üretim hattında bir hasar yok. Orası tamamen çevrelenmişti. İçimizi rahatlatan husus bu oldu." Adana’da fabrika yangını (9)

Kaynak: AA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Adana, Güncel, Haber

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