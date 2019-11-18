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Adana'da Facebook İstasyonun kurulması için protokol imzalandı

Adana'da Facebook İstasyonun kurulması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Adana Sanayi Odası (ADASO) arasında protokol imzalandı.

18.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:42Adana'da Facebook İstasyonun kurulması için protokol imzalandı
Adana'da Facebook İstasyonun kurulması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Adana Sanayi Odası (ADASO) arasında protokol imzalandı.

ADASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol imza törenine Habitat Başkanı Sezai Hazır, ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Facebook Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Ece Başay ve komite üyeleri katıldı.

Habitat Başkanı Sezai Hazır, törende yaptığı konuşmada, hayal kurmadan iş hayatında da sosyal hayatta da başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını belirtti.

Türkiye'nin, dünyada Facebook araçlarını kullanmada 4'ncü ülke olduğunu kaydeden Hazır, şöyle devam etti:
"KOBİ'lerin hemen hemen yüzde 83'ü Facebook kullanıyor ama kendi işini büyütme konusunda Türkiye en geri ülkelerden biri. Çünkü o siteyi genelde ya arkadaş bulmak ya da sosyal bir çevre edinmek için kullanıyor. Dünya başka bir yere gidiyor. 15 yıl önce sosyal medya uzmanı diye bir meslek yoktu ve geleceğin mesleklerinin ne olduğunu bilmiyorum. Bir 10 yıl önümüzde bugünkü mesleklerin yüzde 65'inin olmayacağını biliyorum."
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç da bugün dijital araçları doğru kullanan şirketlerin, dünyanın dört bir yanındaki potansiyel müşterilere sadece "bir tık" uzakta olduğunu ifade etti.
Kıvanç, istasyonda, KOBİ'lere ve girişimci olmak isteyen herkese hizmet verileceğini kaydetti.

Güncel

Kaynak: AA

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