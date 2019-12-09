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Adana'da farklı meslek gruplarının oluşturduğu platform yardımlarla umut oluyor

Adana'da aralarında öğretmen, ayakkabı imalatçısı, kuaför, memur, iş kadınlarının bulunduğu 15 kişiden oluşan Umut Yolcuları platformu yaptığı yardımlarla yüzleri güldürüyor.

09.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:14Adana'da farklı meslek gruplarının oluşturduğu platform yardımlarla umut oluyor
'da aralarında öğretmen, ayakkabı imalatçısı, kuaför, memur, iş kadınlarının bulunduğu 15 kişiden oluşan Umut Yolcuları platformu yaptığı yardımlarla yüzleri güldürüyor.
Umut Yolcuları platformundan Dilek Yılmaz, yaptığı açıklamada 2 yıl önce insanlığa faydalı olma fikriyle yola çıktıklarını söyledi.
Amaçlarının iyilik yaparak yüreklere dokunmak olduğunu ifade eden Yılmaz, şu an platformlarında farklı meslek gruplarından 15 kişinin bulunduğunu ve bu sayının her geçen gün arttığını kaydetti.
Öncelikli olarak onkoloji hastası çocukları hayata bağlamaya çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, "Hastanelerde her hafta sonu çocukları ziyaret ederek onların güzel bir gün geçirmesini sağlıyoruz. Ayrıca, huzurevinde kalan yaşlılar ile sevgi evlerindeki çocukların da umudu oluyoruz. Yaşlıların torun, miniklerin dede, nine sevgisini pekiştirdik. Sayısız hastane etkinliği düzenledik. Elimizden geldiğince, maddi olanaklarımız yettiğince, umuda yolculuk etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Yılmaz, Adana'nın yanı sıra Mardin, Mersin, Batman ve Şanlıurfa gibi illerin köy okullarına bot, mont, kırtasiye yardımları yaptıklarını da kaydetti.

Kuaför, Memur, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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