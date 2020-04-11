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Adana'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adana'da telefonda kendisini polis olarak tanıtarak Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma bahanesiyle bir kişiyi 80 bin lira dolandırdığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

11.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:42
Adana'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Adana 'da telefonda kendisini polis olarak tanıtarak Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma bahanesiyle bir kişiyi 80 bin lira dolandırdığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Adana'da yaşayan A.B'yi (39) telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlı, bu kişiye isminin FETÖ bağlantılı bir olayda geçtiğini, olayın araştırılması için talimatlarını yerine getirmesini söyledi.
Şüphelinin isteği doğrultusunda birikimi olan 80 bin lirayı hazırlayan A.B, adresine gelen zanlıya parayı teslim etti.
Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.B. polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli M.A'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olayla bağlantılı bir şüphelinin arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Adana, Güncel
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