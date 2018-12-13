13 Aralık 2018, 16:16
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Adana'da Fetö'den Yargılanan İş Adamlarına Ceza

Adana

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan 9'u tutuklu 48 sanıktan...

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan 9'u tutuklu 48 sanıktan bazıları 2 ile 14 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Ahmet Ali Bozkurt'u 6 yıl 3 ay, Ali Koçaklı'yı 2 yıl 6 ay, Ali Kazım Başaran'ı 6 yıl 3 ay, Aykut Fatih Doğan'ı 5 yıl, Bayram İspir'i 6 yıl 3 ay, Bayram Ali Sivaslıoğlu'nu 6 yıl 3 ay, Cengiz Gümüş'ü 12 yıl, Egemen Kardaş'ı 10 yıl 6 ay, Erkin Karalar'ı 7 yıl 6 ay, Galip Şire'yi 6 yıl 3 ay, Hakkı Polat'ı 3 yıl 1 ay 15 gün, Halil Kadı'yı 5 yıl 10 ay, Halim Tosunlu'yu 7 yıl 6 ay, Hasan Coşkun'u 2 yıl 6 ay, Hasan Kavlak'ı 6 yıl 3 ay, Hüseyin Karabulut'u 7 yıl 6 ay, İbrahim Orhan Gündüz'ü 6 yıl 3 ay, İlhami Balta'yı 6 yıl 3 ay, Mehmet Kıvanç'ı 6 yıl 3 ay, Mehmet Ali Solak'ı 14 yıl 3 ay, Mehmet Taşkıran'ı 6 yıl 3 ay, Meral Göktaş'ı 2 yıl 6 ay, Mesut Yazar'ı 6 yıl 3 ay, Metin Tıraş'ı 7 yıl 6 ay, Muammer Beluk'u 3 yıl 1 ay 15 gün, Mustafa Erhan Çetinus'u 6 yıl 10 ay 15 gün, Ruhi Hallaçoğlu'nu 9 yıl, Seyfettin Alpat'ı 6 yıl 10 ay 15 gün, Şaban Üçgül'ü 6 yıl 3 ay, Tahir Acaroğlu'nu 6 yıl 3 ay, Yağmur Akkülah'ı 7 yıl 6 ay ve Zekeriya Karaduman'ı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. - ADANA Adana
13 Aralık 2018 Perşembe 16:16



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