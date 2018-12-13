Adana'da Fetö'den Yargılanan İş Adamlarına Ceza

13 Aralık 2018 Perşembe 16:16



13 Aralık 2018 Perşembe 16:16

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan 9'u tutuklu 48 sanıktan bazıları 2 ile 14 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Ahmet Ali Bozkurt'u 6 yıl 3 ay, Ali Koçaklı'yı 2 yıl 6 ay, Ali Kazım Başaran'ı 6 yıl 3 ay, Aykut Fatih Doğan'ı 5 yıl, Bayram İspir'i 6 yıl 3 ay, Bayram Ali Sivaslıoğlu'nu 6 yıl 3 ay, Cengiz Gümüş'ü 12 yıl, Egemen Kardaş'ı 10 yıl 6 ay, Erkin Karalar'ı 7 yıl 6 ay, Galip Şire'yi 6 yıl 3 ay, Hakkı Polat'ı 3 yıl 1 ay 15 gün, Halil Kadı'yı 5 yıl 10 ay, Halim Tosunlu'yu 7 yıl 6 ay, Hasan Coşkun'u 2 yıl 6 ay, Hasan Kavlak'ı 6 yıl 3 ay, Hüseyin Karabulut'u 7 yıl 6 ay, İbrahim Orhan Gündüz'ü 6 yıl 3 ay, İlhami Balta'yı 6 yıl 3 ay, Mehmet Kıvanç'ı 6 yıl 3 ay, Mehmet Ali Solak'ı 14 yıl 3 ay, Mehmet Taşkıran'ı 6 yıl 3 ay, Meral Göktaş'ı 2 yıl 6 ay, Mesut Yazar'ı 6 yıl 3 ay, Metin Tıraş'ı 7 yıl 6 ay, Muammer Beluk'u 3 yıl 1 ay 15 gün, Mustafa Erhan Çetinus'u 6 yıl 10 ay 15 gün, Ruhi Hallaçoğlu'nu 9 yıl, Seyfettin Alpat'ı 6 yıl 10 ay 15 gün, Şaban Üçgül'ü 6 yıl 3 ay, Tahir Acaroğlu'nu 6 yıl 3 ay, Yağmur Akkülah'ı 7 yıl 6 ay ve Zekeriya Karaduman'ı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. - ADANA