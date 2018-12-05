Adana'da Fetö'nün "Bölge İmamına" Hapis İstemi

Adana
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "bölge imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt mensubu olduğu iddia edilen tutuklu Abidin G. hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
Abidin G'nin, "terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede ifadesine yer verilen tanık F.Y, örgüt içerisinde bulunduğunu belirterek, "Abidin G. 2013 yılından 2015 yılına kadar Seyhan
eyaletinde 'bölge imamlığı' yapan şahıstır." iddiasında bulundu.
Şüpheli Abidin G. ise 2010 yılında örgüt çok büyüdüğü için kontrol amacıyla Adana'da "eyalet sistemine" geçtiğini belirtti.
Örgütün Adana'da 3 ya da 4 "eyalet" kurduğunu belirten Abidin G, "İsimlerini bildiklerim Seyhan ve Fatih
eyaletidir. Diğerlerini hatırlamıyorum belki Çukurova
olabilir. Benim faaliyetlerim Seyhan eyaletinde oldu. 2010 yılında ilk Seyhan eyalet imamı S.K. isimli şahıstır. Ben yapı içerisinde Kakao programını kullandım. Kakao programı üzerinde Ş.P. ile görüşüyordum. Bana Bylock'u ise Ergün kod adlı M.E. isimli şahıs yükledi. Kullanmayı beceremeyince sildim. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.
İddianamede, şüphelinin Adana'da örgütün "bölge imamı" olarak örgütsel görev üstlendiği, örgütün finans kaynaklarından olan Bank Asya
'ya destek sağladığı ve sosyal medyadan örgüt lehine paylaşımlar yaptığı kaydedildi.
Adana
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:41