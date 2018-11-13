Adana'da Fetö Operasyonu

BAŞSAVCILIK: 28 ESKİ POLİS GÖZALTINDA
? Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 'emniyet mahrem yapılanması' içinde olduğu değerlendirilen 28 eski polisin yakalandığını açıkladı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 34 eski polis hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir. Adana merkezli, Hatay
, Mersin
ve Ankara
'da düzenlenen operasyonda şüphelilerden 28'i gözaltına alınmıştır. Haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda, örgüt içerisinde zümre başkanı/öğretmen/vekil şahıs olarak adlandırılan ve etkin pişmanlık kurumundan faydalanan mahrem imamlarının beyanları, ankesörlü, büfe gibi sabit hatların HTS ve baz istasyon analiz çalışmaları sonucunda elde edilen verilere göre; şüphelilerin, örgütün 'emniyet mahrem yapılanması' içerisinde oldukları, 17-25 Aralık
darbe teşebbüsünden sonra örgütle bağını koparmadıkları ve örgüt faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilmektedir."