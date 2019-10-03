Haberler » Güncel » Haber

Adana'da fetö operasyonu

ADANA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye 'maddi yardım' sağladığı belirlenen, meslekten ihraç din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Muttalip M.(37), gözaltına alındı.

03.10.2019 10:15Adana'da fetö operasyonu
ADANA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye 'maddi yardım' sağladığı belirlenen, meslekten ihraç din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Muttalip M.(37), gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile meslekten ihraç edilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Muttalip M.'nin 17-25 Aralık'tan sonra, terör örgütüne destek vermek amacıyla Bank Asya'ya 71 bin TL yatırdığı belirlendi.
Hakkında başka bir FETÖ davasından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muttalip M., Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardında 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

-GÖRÜNTÜ



Muttalip, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:36 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunan Bakan Vekili Kumuçakos ile görüştü
19:36 AB liderlerinden Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un üyeliğine güçlü destek
19:35 Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş: "Vatandaşın Sağlığı Bizim İçin Önemli"
19:34 Güdül'de sigarayı bırakma semineri
19:34 "Kelebek Etkisi" sergisi açıldı
19:33 Ekim Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
19:33 Alkollü sürücü polisten kaçarken takla attı