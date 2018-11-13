Adana'da Fetö Operasyonu (2)

13 Kasım 2018 Salı 11:13



13 Kasım 2018 Salı 11:13

BAŞSAVCILIK: 28 ESKİ POLİS GÖZALTINDA?Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 'emniyet mahrem yapılanması' içinde olduğu değerlendirilen 28 eski polisin yakalandığını açıkladı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 34 eski polis hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir. Adana merkezli, Hatay, Mersin ve Ankara'da düzenlenen operasyonda şüphelilerden 28'i gözaltına alınmıştır. Haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda, örgüt içerisinde zümre başkanı/öğretmen/vekil şahıs olarak adlandırılan ve etkin pişmanlık kurumundan faydalanan mahrem imamlarının beyanları, ankesörlü, büfe gibi sabit hatların HTS ve baz istasyon analiz çalışmaları sonucunda elde edilen verilere göre; şüphelilerin, örgütün 'emniyet mahrem yapılanması' içerisinde oldukları, 17-25 Aralık darbe teşebbüsünden sonra örgütle bağını koparmadıkları ve örgüt faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilmektedir."