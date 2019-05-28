Adana'da FETÖ operasyonu (2)

1'İ ÖĞRENCİ 17 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda Somali uyruklu 1 üniversite öğrenci ile 17 muvazzaf askerin gözaltına alındığı açıklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı; "Terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri ve öğrenci yapılanmasına yönelik Adana merkezli 17 ilde 20'si muvazzaf toplam 27 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Hava, deniz ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 teğmen, 16 astsubay ve 5 uzman çavuş rütbesindeki asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasındaki kendilerinden sorumlu mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendirilmektedir. Operasyon kapsamında şu ana kadar 7'si Adana'da olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 17 şüpheli gözaltına alınmıştır. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

AFRİKALI ÖĞRENCİLER SORUMLUSU DA YAKALANDI

Başsavcılık ayrıca FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen başka bir soruşturma kapsamında da örgütün Afrikalı Öğrenciler Sorumlusu olduğu değerlendirilen Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Somali vatandaşı A.M.A.'nın da gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: DHA