ADANA'DA FETÖ OPERASYONU ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

ADANA'da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü.
Cumhuriyet Başsavcılığı
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Kaynak: DHA