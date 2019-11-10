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Adana'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adana'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı.

10.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:07Adana'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün finans yapılanmasında yer alan kişilere yönelik 4 Kasım Pazartesi günü düzenlenen operasyonda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Şüphelilerden 1'i kadın 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i kadın 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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