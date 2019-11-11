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Adana'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adana'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandıADANA - Adana'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı.

11.11.2019 00:47 | Son Güncelleme: 11.11.2019 00:48
'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
ADANA - Adana'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün finans yapılanmasında yer alan kişilere yönelik 4 Kasım Pazartesi günü düzenlenen operasyonda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Şüphelilerden 1'i kadın 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i kadın 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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