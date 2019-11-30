Haberler » Güncel » Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli serbest bırakıldı - Haber

Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli serbest bırakıldı

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan zanlılardan 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

30.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:54Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli serbest bırakıldı
merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan zanlılardan 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince üç gün önce Adana, Ankara ve Mersin'de, 26 FETÖ şüphelisine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 24 şüpheliden 12'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında meslekten ihraç edilmiş 3. sınıf emniyet müdürleri T.A. ile O.N. ile 4. sınıf emniyet müdürü C.T'nin de olduğu şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekipleri, operasyon kapsamında aranan firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana, Ankara ve Mersin'de, 26 FETÖ şüphelisine yönelik operasyonda, 24 şüpheli yakalanmıştı. Aralarında 1 komiser ile askeri ve polis okulu öğrencilerinden sorumlu 2 kişinin bulunduğu 12 zanlı adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden "ağabey" konumundaki 2'si tutuklanmış, 10'u adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:14 Remziye nine, Atatürk ile çekilen fotoğrafını anlattı
11:14 YÖK Başkanı Saraç: "YÖK, üniversite-sanayi iş birliğine can suyu olacak projelere imza atıyor"
11:12 Tarihi mühimmat deposu artık turizmin hizmetinde
11:12 Yusuf dedenin ölümünde, polislere müdahalenin görüntüleri izletildi
11:08 Doğanköy yatırımlarla modern bir mahalleye dönüşecek
10:35 Yapı Kredi'de 17 yıl önce başlatılan UniCredit ve Koç Grubu'nun yüzde 50-50 ortaklığı bitti
10:34 Şehit babası Ünlen Çabuk, oğlunun şehadet haberini ayakkabı boyarken aldı
10:28 Hakkari şehidinin emaneti, yıllar sonra acılı annesine teslim edildi
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
09:51 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesine karşı çıktı
21:48 Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
16:37 Türkiye, JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini alarak bir taşla 3 kuş vurdu
14:00 Ahmet Davutoğlu'nun partisi birkaç hafta içinde kurulacak
30.11.2019 11:15:38