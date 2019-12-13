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Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubaya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

13.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:50Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubaya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık İhsan Ay ve avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ay, mesleğe başladıktan sonra kendisiyle "Mehmet" kod adlı örgüt abisinin irtibata geçtiğini ve sohbet toplantılarına çağırdığını söyledi.
17-25 Aralık sürecine kadar "Mehmet" kod adlı örgüt abisiyle görüştüğünü belirten sanık Ay, "Benimle ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle 'Mehmet' kod adlı şahıs irtibat kurdu. Bu aramalar artınca rahatsız olmaya başladım. 2015'te Adana'ya tayinim çıktığında bu aramalar sona erdi. Ben de Adana'ya geldikten sonra bu yapıdan kimseyle kesinlikle görüşmedim. Tüm bildiklerimi anlattım, beraatimi talep ederim." diye konuştu.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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