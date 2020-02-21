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Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

21.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:02Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Zekeriya Ulaş ve avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ulaş, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.
Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Ulaş, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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