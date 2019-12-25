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Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşının yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik davada, örgüt üyesi olmayan askeri okul öğrencilerini ordu bünyesinden uzaklaştırmaya çalıştığı öne sürülen eski binbaşının yargılanmasına devam edildi.

25.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:06 Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşının yargılanmasına devam edildi
'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik davada, örgüt üyesi olmayan askeri okul öğrencilerini ordu bünyesinden uzaklaştırmaya çalıştığı öne sürülen eski binbaşının yargılanmasına devam edildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık eski binbaşı Adnan H. ve avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, istihbarat subayı olarak görev yaptığını belirterek hiçbir askeri öğrenciye ceza vermediğini ileri sürdü.
Disiplin konusunun görev alanına girmediğini iddia eden Adnan H, "Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıktan el konulan dijital materyalin akıbetinin sorulması ve sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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