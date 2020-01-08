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Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7,5 yıl hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski öğretmen, "silahlı terör örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

08.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:22 Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7,5 yıl hapis cezası
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski öğretmen, "silahlı terör örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Mehmet Onuk ve avukatı katıldı.
Sanık Onuk savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Ben kimseye sohbet imamlığı yapmadım. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın, ByLock kullanıcısı olduğu, kendine ait evde sohbet toplantıları düzenlediği ve KHK ile kapatılan sendikaya üyeliği bulunduğu hususları dikkate alınarak cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Onuk'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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