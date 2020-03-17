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Adana'da FETÖ sanığı "mahrem imama" 6 yıl 10 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün "mahrem imamları" arasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

17.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:28
Adana'da FETÖ sanığı
Adana 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün "mahrem imamları" arasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hilmi G. ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın iki GSM hattı üzerinden örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edilmesi, FETÖ içerisinde askeri lise ve harp okulu öğrencilerinden sorumlu mahrem imam olarak faaliyet yürütmesi hususları dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Sanık Hilmi G. ise mütalaayı kabul etmediğini ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak, "Benim FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. ByLock programını yüklemedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA

Etiketler : Adana, Güncel

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