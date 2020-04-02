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Adana'da FETÖ şüphelisi 5 eski öğretmenin 15 yıla kadar hapsi istendi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bağlı kuruluşlarda öğretmen olarak çalıştıkları belirlenen tutuksuz 5 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

02.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:38
Adana'da FETÖ şüphelisi 5 eski öğretmenin 15 yıla kadar hapsi istendi
Adana 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bağlı kuruluşlarda öğretmen olarak çalıştıkları belirlenen tutuksuz 5 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Örgüt üyesi oldukları iddia edilen eski öğretmenler tutuksuz N.E, M.O, M.Ş. B.B. ve M.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, zanlıların FETÖ/PDY'nin eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptıkları, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtırdıkları aktarıldı.
Şüphelilerin birçok kez FETÖ üyeleriyle irtibata geçtiğine ilişkin HTS kayıtlarına yer verilen iddianamede, zanlıların örgütsel sohbet toplantılarına katıldıkları, FETÖ/PDY'nin amaçlarını ve yöntemlerini bilerek hiyerarşik yapısına dahil oldukları kaydedildi.
İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel
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