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Adana'da FETÖ şüphelisi 6 eski polisin 15 yıla kadar hapsi istendi

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamları"yla irtibat halinde bulundukları öne sürülen eski polis 6 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

24.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:42
Adana'da FETÖ şüphelisi 6 eski polisin 15 yıla kadar hapsi istendi
Adana 'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamları"yla irtibat halinde bulundukları öne sürülen eski polis 6 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Meslekten ihraç edilen tutuksuz şüpheliler F.K, C.A, E.K, L.H, F.K. ve U.K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, şüphelilerin veri inceleme raporuna yer verilerek "Zanlıların, örgütün gerçek yüzünün görüldüğü dönemde dahi devamlılık iradesi göstererek örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsedikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerilerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur." ifadesi kullanıldı.
İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Adana, Güncel

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