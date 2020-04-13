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Adana'da FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kapatılan kurumlarında yöneticilik yaptığı, gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklanan ve 15 yıla kadar hapsi istenen sanığın yargılanması sürdürüldü.

13.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:48
Adana'da FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana 'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kapatılan kurumlarında yöneticilik yaptığı, gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklanan ve 15 yıla kadar hapsi istenen sanığın yargılanması sürdürüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık H.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Tanık B.Y, sanık H.D'yi tanıdığını belirterek, "Sanık, FETÖ kapsamında faaliyet yürüten erkek öğrenci yurdunun müdürlüğünü yapıyordu. H.D. zaman zaman beni örgüt mensubu öğrencilere yönelik sohbet toplantısı yapmam için yurda çağırıyordu." dedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık H.D, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, tanık beyanlarını da kabul etmediğini belirtti.

Örgütsel bir konumunun bulunmadığını ve ByLock kullanmadığını iddia eden H.D, tahliyesini ve beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve diğer tanıkların da dinlenmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel
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