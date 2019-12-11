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Adana'da FETÖ'ye şafak operasyonu

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda aralarında polis ile aktif görev yapan kadın doktorun da bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

11.12.2019 08:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:13Adana'da FETÖ'ye şafak operasyonu
'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda aralarında polis ile aktif görev yapan kadın doktorun da bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyonla bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında aralarında polis ve aktif görevde bulunan kadın doktorun da bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda, söz konusu şahısların evleri didik didik arandı.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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