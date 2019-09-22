Haberler » Güncel » Haber

Adana'da firari hükümlü yakalandı

Adana'da kasten öldürme suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

22.09.2019 11:36Adana'da firari hükümlü yakalandı
Adana'da kasten öldürme suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül 2016'da Karataş ilçesi Adalı Mahallesi'nde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili firari S.E'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan takip çalışmaları sonucunda, olayla ilgili hakkında "kasten öldürme" suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E, 18 Eylül 2019'da babasına ait evin bahçesinde, kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı.
S.E, Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Karataş, Eylül, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:05 Rize neslican tay son yolculuğuna uğurlandı-4
13:05 Elazığ'da ormanlık alandaki yangın korkuttu
13:05 Karabük düğünleri güneş enerjisi ve jeneratörlerle yapıyor
13:05 Antalya yanan aracı su dolu kovayla ve hortumla söndürmeye çalıştı
13:04 Kandıra Gıda İhtisas OSB binlerce kişiye ekmek kapısı olacak
13:01 Düğünde akrabalar arasında kavga: 3 yaralı
13:00 Döve döve öldürülen taksicinin oğlundan katil zanlılarının tahliyesine tepki