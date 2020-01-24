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Adana'da fırtına, çatıları uçurdu

Adana'da fırtına, çatıları uçurduADANA'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde şiddetli rüzgar etkili olurken, bazı binaların çatıları uçtu ve ağaçlar devrildi.

24.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:38
'da fırtına, çatıları uçurdu
ADANA'nın ve ilçelerinde şiddetli rüzgar etkili olurken, bazı binaların çatıları uçtu ve ağaçlar devrildi.
Kentte dün geceden beri fırtına etkili olurken, Kozan Sağlık Meslek Lisesi Çok Amaçlı Salonu ile Kozan Ramazanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatıları uçtu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Şevkiye Mahallesi Şehit Şefik Uçak Sokak'ta bulunan bazı ağaçlar, devrildi. İmamoğlu ilçesinde ise Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evin çatısı, uçarak, çarptığı enerji nakil hatlarının kopmasına neden oldu. Elektrik dağıtım ekipleri tarafından meydana gelen arızanın giderilmesi bekleniyor.
Adana'da fırtına, çatıları uçurdu

İmamoğlu, Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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